Это будет третий мост через реку, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Камень на месте строительства третьего моста через Волгу заложили в Ярославской области, финансирование на первый этап проекта выделены при поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Историческое событие для Ярославля и всего региона! Мы заложили камень на месте строительства третьего моста через Волгу. Этот проект был предусмотрен генпланом города еще в 1971 году. Более полувека прошло с того момента, как было принято решение о его строительстве. Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина и правительства РФ мы получили финансирование на первый этап", - написал он.

Отмечается, что на открытых торгах был выбран подрядчик в лице крупнейшей мостостроительной компании России - ООО "Трансстроймеханизация", которая предложила выполнить работы за сумму на 82 млн рублей меньше начальной цены контракта. Мостовую часть будет возводить "Мостоотряд-6".

Работы начнутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Срок первого этапа - до декабря 2026 года. "Наша цель - построить не только мост, но и полностью Карабулинскую развязку с выходом на проспект Толбухина. Это десятки километров дорог и путепроводов. Общая стоимость проекта превышает 100 млрд рублей", - добавил глава региона.

По его словам, подрядчик уже закупает технику и материалы. Губернатор уверен, что финансирование на последующие этапы будет, проект будет доведен до конца. А сам мост даст колоссальный импульс развитию Ярославля и всей области.