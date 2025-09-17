Причиной стала продолжительная болезнь

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким от правительства и себя лично.

Он отметил, что Руслан Николаевич был деятельным, неравнодушным, скромным и порядочным человеком, которому жители области доверили представлять их интересы. Смыслом служения Гостева являлось укрепление государственности, реальная помощь людям и поддержка полезных инициатив, добавил губернатор.