На слете в Нижнем Новгороде открылась детская программа Движения первых

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Участниками детской программы Движения первых на слете Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) станут 200 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 35 стран, сообщили в пресс-службе движения.

"На участие в программе Движения первых на слете Всемирного фестиваля молодежи было подано более 12,5 тысячи заявок из 104 стран мира. По итогам отбора 200 школьников от 14 до 17 лет собрались в Нижнем Новгороде, чтобы обменяться опытом по 7 направлениям: медиа, спорт, креативные индустрии и творчество, образование и наука, цифровизация и IT, государственное управление и предпринимательство. Ребята пройдут свой собственный путь открытий, познакомятся с культурой России, поделятся традициями своей Родины, пообщаются с ведущими мировыми экспертами в различных отраслях. Я уверен, на слете дети разных стран найдут много друзей и единомышленников, чтобы вместе разработать инициативы, которые в дальнейшем смогут реализовать у себя на Родине" - сказал председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Детский трек впервые был организован на ВФМ-2024. На слете в Нижнем Новгороде подростки будут включены в общую повестку и смогут посетить основные мероприятия, перенять опыт старших товарищей, презентовать участникам слета свои идеи и почувствовать себя частью большого молодежного сообщества, уточнили в пресс-службе.

"Для нас было принципиально важным включить детский трек в программу слета Всемирного фестиваля молодежи. Впервые опробовав эту успешную практику на ВФМ-2024 в Сириусе, мы увидели ее огромный потенциал. Теперь детское направление стало неотъемлемой и важной частью фестивального движения. И это закономерно, ведь именно дети - это будущие молодые лидеры, инженеры, дипломаты, те, кому предстоит строить справедливый и многополярный мир. Уже сегодня на нашей площадке они получают уникальный опыт: знакомятся со сверстниками из разных стран, учатся понимать друг друга и вместе прорабатывают проекты, которые формируют их общее будущее", - отметил гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Целью детской программы является развитие детской международной дипломатии, продвижение ценностей и проектов Движения первых, расширение дружбы участников движения с иностранными участниками, обсуждение общих идей для дальнейшей проработки их в проектах и реализация направлений Международной ассоциации детских организаций (МАДО).

Так, участник слета Дмитрий Калуцкий из Белгородской области рассказал, что побывал на международной смене "Мир БРИКС - Мир будущего" в Артеке, где представлял МАДО. Юноша стоит у истоков проекта "Волонтеры дипломатии", реализацию которого намерен начать именно на слете в Нижнем Новгороде.

О слете

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В фестивале принимает участие 2 тыс. человек из РФ и 120 стран.