Киевский режим пытается привлечь молодежь в ряды ВСУ, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах, отметив, что этим назначением Киев пытается привлечь молодежь в ряды украинской армии.

"С должности командира 47-й омбр снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде. <…> Таким образом киевский режим продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды ВСУ. Для этого они готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должность молодых и неопытных офицеров", - указал собеседник агентства.

По его данным, Данильчук ранее стал известен тем, что подружился с Владимиром Зеленским: на одной из церемоний он подарил ему нарукавный шеврон, а спустя некоторое время Зеленский вручил Данильчуку "золотую звезду" Героя Украины.

Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. 8 февраля Владимир Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы.