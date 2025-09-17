Подразделение принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях с весны 2025 года, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сравнимо с численностью батальона. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родные боевиков 425-го ОШП "Скала" собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона", - отметил собеседник агентства.

425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях с весны 2025 года. Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились к Минобороны и Службе безопасности Украины с просьбой наказать некомпетентное командование.

В силовых структурах уточнили, что полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов.