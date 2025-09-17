Он перенес инсульт в СИЗО в ноябре 2024 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы и экс-депутат вологодского заксобрания Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, умер, сообщила его дочь Елена. В ноябре 2024 года он перенес инсульт в СИЗО, а затем операции, в том числе по установке кардиостимулятора.

"Папы больше нет", - сообщила Елена Шулепова на своей странице во "ВКонтакте".

В мае этого года по уголовному делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Экс-мэру предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Вологде.

По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017-го Шулепов, являясь главой Вологды, получал от застройщиков взятки в виде денег, передачи в собственность объектов недвижимости, значительных скидок на приобретение квартиры.

Шулепов был задержан и арестован 15 мая 2024 года и с того момента находился в СИЗО, где перенес инсульт, позже отказался от мандата депутата областного парламента. По данным следствия, Шулепов с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

В августе этого года Генпрокуратура подала иск к Шулепову, членам его семьи и окружения с требованием изъять многочисленные объекты недвижимости и доли в предприятиях, полученные преступным путем. Наложен арест на 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков.