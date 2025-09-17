Эксперты: ИИ-агенты определят развитие онлайн-платформ в ближайшие годы

Они способны понимать нестандартные запросы и адаптироваться к потребностям пользователей без постоянных обновлений платформы

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. ИИ-агенты станут ключевым инструментом взаимодействия пользователей с онлайн-платформами и во многом определят вектор развития отрасли в ближайшие годы. Об этом заявили эксперты "Авито" на научной конференции "ИИ-ЗАМАН" в Казани.

"Большие языковые модели уже сегодня могут координировать "команду" нейро-помощников: один пишет объявление, другой подсказывает в чате, третий берет на себя дополнительные задачи. Такой подход ускоряет работу платформы и открывает новые сценарии для пользователей и бизнеса", - отметили в пресс-службе.

В "Авито" убеждены, что будущее - за ИИ-агентами, способными понимать нестандартные запросы и адаптироваться к потребностям пользователей без постоянных обновлений платформы. Опыт компании показал, что такой подход позволяет оптимизировать ресурсы и заменять дорогие модели более дешевыми, не теряя при этом в качестве.

Вместо изучения десятков сервисов, пользователям окажется эффективнее иметь единую точку входа через естественный диалог с ИИ-агентом, уверены в компании.

Конференция "ИИ-ЗАМАН" объединила исследователей, студентов, аспирантов и специалистов из академий и индустрии из более чем 10 регионов России, а также из ряда зарубежных стран, включая Китай, Индию и США. В этом году программа включала ключевые направления развития искусственного интеллекта, такие как компьютерное зрение, обработка естественного языка, воплощенный ИИ и робототехнику, ИИ в науке, а также ИИ в молекулярных и биологических исследованиях. Среди спикеров были представители "Авито", Института AIRI, Сбера, Университета Иннополис, Академии наук Республики Татарстан и компании BIOCAD.