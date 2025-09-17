Это будет скульптурная композиция, предположительно, - мать, оплакивающая погибшего сына, сообщила младший научный сотрудник мемориального комплекса Ирина Мысак

БРЕСТ, 17 сентября. /ТАСС/. Новая мемориальная зона будет организована в Брестской крепости в ходе восстановительных и реставрационных работ. Об этом рассказала журналистам информагентств СНГ - участникам медиатура "Дорогами Победы" младший научный сотрудник этого мемориального комплекса Ирина Мысак.

Она напомнила, что сейчас реализуется программа Союзного государства России и Белоруссии на 2024-2026 годы по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации и сохранению сооружений Брестской крепости. "Будет создаваться мемориальная зона на месте, где ранее был 455-й стрелковый полк", - сказала Мысак. По ее словам, на этом месте появится новая скульптурная композиция, предположительно, - мать, оплакивающая погибшего сына.

Мысак также рассказала, что в рамках программы Союзного государства уже завершены работы по реконструкции главного входа крепости. "Еще идут работы: пороховой погреб, где раньше был клуб артиллеристов, мост, который ведет на центральный остров, главный монумент. Идет реставрация казарм у Тереспольских ворот крепости", - добавила она.

Участники медиатура возложили цветы к вечному огню у монумента "Мужество" и ознакомились с историей обороны Брестской крепости, которая 22 июня 1941 года одной из первых приняла удар. На ее захват фашистское командование отводило несколько часов, однако осажденная крепость не покорялась противнику почти месяц.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами сохранения памяти Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Брест, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались, увидевший ужасы гетто и ставший оплотом партизан Минск, мемориальный комплекс "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях, которые совершали фашистские захватчики на советской земле, Санкт-Петербург, бережно хранящий память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.