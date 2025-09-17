В Великом Новгороде открылся финал чемпионата высоких технологий

Участие в мероприятиях финала чемпионата примут 15 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Финальные соревнования чемпионата высоких технологий открылись в Великом Новгороде, передает корреспондент ТАСС. В этом году соревнования посвящены обеспечению нацбезопасности и использованию технологий двойного назначения.

"В Чемпионате высоких технологий принимают участие студенты, школьники, молодые специалисты из всех российских регионов и зарубежных государств. Выход в финал - это уже большой успех для каждого из вас. Уверен, что серьезная подготовка, глубокие знания, мастерство, умение решать задачи любой сложности помогут добиться высоких результатов", - зачитал приветственный адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". В этом году участие в мероприятиях финала чемпионата примут 15 тыс. человек.

"Для нас, новгородцев, принимать чемпионат - высокая честь. Сегодня среднее профессиональное образование стало престижным и востребованным. Что чемпионат востребован, потому что дает молодежи новые возможности. Это владение высокими технологиями, готовность работать в условиях современной экономики, соответствовать требованиям рынка труда", - сказал избранный губернатор Новгородской области Александр Дронов.