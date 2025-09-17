Украинское издание "Страна" отмечает, что это временная экспозиция

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вертолет установили на месте памятника Петру I в центре Полтавы, где российский император останавливался после победы в битве со шведами (1709). Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующие фотографии.

Судя по снимкам, теперь на месте памятника будет стоять вертолет Ми-2. Отмечается, что это временная экспозиция.

Монумент российскому императору демонтировали в конце мая, сообщалось, что его передадут на хранение в музей "Поле Полтавской битвы". Там уже хранится памятник Петру I, стоявший у входа в музей на улице Шведская могила и демонтированный 25 февраля 2025 года. Право на демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра I, власти Полтавы получили после решения Минкультуры Украины исключить 15 объектов культурного наследия областного центра из госреестра недвижимых памятников страны. Соответствующий приказ ведомство подписало 31 января.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.