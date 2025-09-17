Среди прошедших аттестацию есть два гида-переводчика и два гида-сурдопереводчика

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 экскурсоводов успешно прошли аттестацию на Ставрополье. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"По результатам экзамена реестр гидов пополнился новыми специалистами, и сегодня в крае числится 250 аттестованных профессионалов. Среди прошедших аттестацию - два гида-переводчика и два гида-сурдопереводчика, что отражает спрос на специализированные экскурсионные услуги", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила оказания услуг гидов и экскурсоводов. Теперь все специалисты обязаны проходить обязательную аттестацию под контролем Министерства туризма Ставропольского края. Для обеспечения соблюдения требований проводятся регулярные рейды совместно с правоохранительными органами.

"Аттестация доказывает наличие у экскурсоводов необходимых знаний и умений для проведения полноценных и интересных экскурсий. Более того, для самих специалистов индустрии введение четких правил квалификационного сопровождения туристических групп выгодно, поскольку способствует повышению престижа профессии. Гиды, которые не подтвердили квалификацию, но продолжают работать с туристами, могут получить штраф", - приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.