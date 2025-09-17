От украинцев в Канаде требуют подтвердить, что они не уклоняются от службы в ВСУ

На предоставление документов выделяется семь дней, сообщило сообщество Ukrainian Canada

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Живущим в Канаде украинцам приходят "письма счастья" с требованием подтвердить, что они не уклоняются от службы в армии на Украине. Об этом сообщило украинское сообщество Ukrainian Canada в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинцы, подавшие на ПМЖ в Канаде, получают письма от министерства гражданства и иммиграции страны, в которых их просят предоставить официальную справку, что они освобождены от военной службы и не призывались в военное время.

"В письме отмечается, что на Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом", - пишет паблик.

На предоставление документов дается семь дней.