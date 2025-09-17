На втором модуле основными темами станут вопросы финансов, экономики, вопросы инициативного бюджетирования

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Второй этап региональной образовательной программы "Путь героя" стартовал в Республике Ингушетия. Основными темами модуля станут вопросы, связанные с финансами, экономикой, инициативным бюджетированием, сообщил ТАСС директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"В рамках программы "Путь героя" в Республике Ингушетия стартовал второй очный модуль обучения участников, которые прошли достаточно жесткий конкурсный отбор и успешно освоили первый модуль. После, они прошли стажировки в органах исполнительной власти, муниципалитетах. И сейчас вернулись уже на второй модуль, в котором основными темами станут вопросы финансов, экономики, вопросы инициативного бюджетирования. Отдельно будет большой блок, связанный с публичными выступлениями и подготовкой презентаций", - рассказал Тлисов.

Кроме того, по его словам, на втором модуле определят темы выпускных работ слушателей.

"Надо отметить, что именно сейчас у слушателей, после прошедших стажировок в органах исполнительной власти и муниципалитетах, есть вопросы, что называется, "с мест". Они серьезно погрузились в ходе стажировки в задачи тех министерств и ведомств, в которых они в дальнейшем видят себя. Сейчас у них есть возможность обсудить и проработать с экспертами проблемы и задачи этих ведомств", - добавил Тлисов.