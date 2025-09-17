Комитет Государственной думы по охране здоровья также считает, что освободить от работы с наставником следует выпускников с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил отменить для выпускников стоматологических и фармацевтических специальностей отработку с наставником после окончания вуза. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Отмечается, что предложение на заседании озвучил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, стоит проработать перечень специальностей, после получения которых молодые специалисты должны будут работать под руководством наставника. При этом он подчеркнул, что у обучавшихся фармации и стоматологии может возникнуть дефицит возможных мест для работы. Также, по мнению главы комитета, стоит освободить от работы с наставником выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Минздрав предложил ввести порядок, по которому выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ будут в течение трех лет работать под руководством наставника. По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста. В министерстве также сообщали, что поступающих на бюджетные места по основным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Это предполагает обязательную отработку после выпуска в госучреждении, а за отказ предусмотрен штраф.