Ожидаются перебои в железнодорожном сообщении, в Париже будут отменены поезда на многих линиях метро и автобусные маршруты

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французские профсоюзы проведут 18 сентября беспрецедентный по масштабам национальный день действий против планов правительства сократить ассигнования на социальные нужды. Манифестации и забастовки под лозунгом "Блокируем все!" запланированы в Париже, всех регионах континентальной Франции и заморских департаментах республики. Согласно прогнозам властей, общее число участников может составить до 900 тыс. человек.

"Черный четверг"

Различные акции затронут транспортную отрасль. Французские телеканалы уже называют этот день "черным четвергом". Ожидаются перебои в железнодорожном сообщении, в Париже будут отменены поезда на многих линиях метрополитена и автобусные маршруты. В социальных сетях забастовщики пригрозили блокировать автодороги. В Лионе отменены занятия в школах, в Марселе к бастующим планируют присоединиться сотрудники муниципальной полиции. В Страсбурге забастовка затронет движение скоростных поездов TGV.

Уведомления о забастовках получили десятки промышленных предприятий. Под ударом могут, в частности, оказаться электросети и газоснабжение.

В Париже будут закрыты многие школы, большинство аптек. Профсоюзы призвали к участию в забастовке персонал больниц. Акции профцентров являются продолжением дня действий, проведенного 10 сентября. Они организованы в ответ на намерение властей сократить на €45 млрд расходы казны ввиду рекордного уровня государственного долга, превысившего к настоящему времени €3,4 трлн.

"Миссия невыполнима"

Недовольство планами решить эту проблему за счет сокращения социальных обязательств государства привело к падению центристского правительства Франсуа Байру. Новый премьер-министр Себастьен Лекорню пытается выполнить миссию по формированию нового кабинета, порученную ему президентом республики Эмманюэлем Макроном. Ему, однако, пока не удается согласовать с оппозицией основные параметры бюджета на 2026 год. Более того, левая оппозиция все громче настаивает на отставке Макрона и проведении новых парламентских и президентских выборов.

Масштабная мобилизация

В МВД предупредили забастовщиков, что для обеспечения общественного порядка власти мобилизуют 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику.

Правоохранителям отдано распоряжение жестко пресекать беспорядки, задерживать и изолировать нарушителей.