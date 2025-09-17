Допуск автомобилей, перевозящих людей с инвалидностью, на выделенные полосы - необходимая мера, направленная на снижение негативного влияния пробок на здоровье граждан с ограниченными возможностями, говорится в пояснительной записке к законопроекту

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается освободить от административной ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком "Инвалид", если информация о транспортном средстве размещена в федеральном реестре. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, от административной ответственности за движение по полосе для общественного транспорта предлагается освободить водителей мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид" и данные о которых внесены в государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Согласно действующему законодательству, нарушение правил проезда по выделенной полосе в регионах России влечет штраф в размере 2,25 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 4,5 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам (в том числе школьным), а также велосипедистам - при условии, что полоса расположена справа.

По словам Нилова, допуск автомобилей, перевозящих инвалидов, на выделенные полосы - необходимая мера, направленная на снижение негативного влияния пробок на здоровье граждан с ограниченными возможностями. Он также отметил, что предоставление права проезда по выделенке мотоциклистам и мопедистам может способствовать снижению аварийности на дорогах. "Ведь они вынуждены постоянно лавировать в плотном потоке, и именно это нервирует других участников дорожного движения и провоцирует ДТП", - сказал он ТАСС.

"Кроме того, как показывают результаты ряда экспериментов по допуску мототранспорта на выделенные полосы, проведенных, к примеру, в Москве, риск угрозы безопасности дорожного движения в таких случаях минимален", - добавил депутат.