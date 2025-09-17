Председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Владимир Сёмочкин также рассказал о приспешниках фашистов, которые нередко оказывались более жестокими и "наводили ужас"

БРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Правда о фашизме сегодня должна быть донесена до молодого поколения. Об этом заявил в беседе с журналистами стран СНГ - участниками медиатура "Дорогами Победы" сын защитника Брестской крепости председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Владимир Сёмочкин.

"Сейчас наша главная задача - донести до молодежи правду о фашизме и почему его необходимо искоренить, убрать с нашей земли", - сказал он на встрече, которая проходила в Музее обороны Брестской крепости.

Сёмочкин рассказал, что в областной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма осталось чуть более 600 человек, а в Бресте - 60. Это те, кто не понаслышке знают об ужасах фашистских застенков. "Не дай бог, чтобы это повторилось. Поэтому мы, узники, сейчас ходим по школам, выступаем с лекциями, беседуем, рассказываем", - подчеркнул глава областной ассоциации.

Он также рассказал о приспешниках фашистов, которые нередко оказывались более жестокими. "Пришли с Украины. Готовые подразделения, маршировали в фашистской форме. С Украины бандеровцы. Они, конечно, наводили ужас", - вспоминал Сёмочкин.

Семья защитника

Отец Сёмочкина - политрук Илья Егорович Сёмочкин, в Брест он прибыл с семьей в 1939 году. "Мы здесь жили с 1939 года. Жили в крепости. Остались только холмы от этого дома", - рассказал Сёмочкин.

Когда на крепость обрушились первые немецкие снаряды, его отец сказал матери: "Это война. Я ушел на работу". По свидетельству сослуживца, которому удалось уцелеть, Илья Сёмочкин погиб на восьмой день войны. "Он держал оборону восемь дней. А на восьмой день немцы вызвали авиацию, и авиация их разбомбила, уничтожила. Остался один солдат, который рассказал об этом нам. Мы не знали об отце ничего, а он приехал и рассказал", - вспоминает сын защитника крепости.

В семье Сёмочкиных тогда было двое детей: сам Владимир и его старшая сестра. Младшая дочь родилась через несколько месяцев после смерти отца.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.