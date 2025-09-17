Президент наградил академика Гуляева орденом "За доблестный труд"

Юрий Гуляев получил награду за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил физика, академика РАН Юрия Гуляева орденом "За доблестный труд". Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <...> орденом "За доблестный труд" Гуляева Юрия Васильевича - научного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук ", - говорится в документе.

Этим же указом советник РАН Сергей Колесников награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.