МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода", - сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.