Таким способом в министерстве планируют решить проблему нехватки мест для стоянки на улицах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает решать проблему нехватки мест для парковки машин на улицах крупных городов внедрением механизма парковочных разрешений. О разработке соответствующих законодательных поправок говорится в ответе министерства на запрос депутатов Госдумы от фракции "Новые люди", документ есть в распоряжении ТАСС.

"Минтрансом России осуществляется подготовка законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в рамках которой прорабатывается вопрос закрепления понятия "парковочное разрешение", а также установления общих требований к порядку его выдачи", - указано в тексте письма за подписью замминистра транспорта РФ Алексея Шило.

Кроме того, в Минтрансе подчеркнули, что уже разработаны методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, "которыми предлагается внедрять систему бронирования парковочных мест на основе механизма парковочных разрешений, а также предусмотрены примерные виды парковочных разрешений".

Обращение депутатов, на которое пришел ответ из Минтранса, содержало инициативу введения бесплатных парковок около школ 1 сентября. В письме Минтранса отмечается: "В целях соблюдения баланса в распределении спроса на парковочные места в условиях их нехватки на улично-дорожной сети крупных городов, особенно около общеобразовательных учреждений во время пиковой нагрузки на парковочное пространство, представляется целесообразным вопросы, изложенные в вашем обращении (о парковке возле школ 1 сентября - прим. ТАСС), решать в рамках гибкого регулирования спроса на парковочные места путем использования механизма парковочных разрешений".

Комментируя поднятую депутатами проблему парковок возле школ, в министерстве отметили, что в настоящее время в большинстве крупных городов в День знаний возле школ "зачастую образуется транспортный коллапс, парковочных мест не хватает для всех, желающих ими воспользоваться, что приводит к образованию очагов хаотичного паркования, массовым нарушениям правил остановки и стоянки". В результате блокируются тротуары и пешеходные зоны, создаются риски для пешеходов и для проезда спецтранспорта, снижается безопасность дорожного движения. "По мнению Минтранса России, указанные проблемы целесообразно прорабатывать в рамках внедрения и использования механизма парковочных разрешений", - подчеркнули в ведомстве.