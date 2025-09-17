Такая мера поддержки должна действовать для семей, где три и более детей родились в одном браке, считает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Семьям, в которых растет трое и более детей, нужно выдавать отцовский капитал. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца", - сказал эксперт.

По мнению Рыбальченко, выплату стоит сделать федеральной, а ее размер должен превышать 1 млн рублей. "И если какой-то из регионов решит ввести выплату на своем уровне - это будет правильно, - добавил представитель ОП РФ. - Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми".

Варианты использования отцовской выплаты должны быть такими же, как и у материнского капитала, считает Рыбальченко. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей. "Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья", - добавил эксперт.

Он обратил внимание, что нередко третьи и последующие дети рождаются "уже не в одной, а в следующих семьях". "В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи", - подчеркнул председатель комиссии ОП РФ.