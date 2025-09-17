Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова указала, что существенная часть молодых людей по завершении бакалавриата продолжает обучение в магистратуре, аспирантуре или ординатуре, и граница в 22 года "не полностью учитывает образовательные и социальные реалии"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением продлить срок действия Пушкинской карты для обучающихся до 24 лет либо ввести дополнительные критерии участия, основанные на факте обучения в магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается либо установить продление действия Пушкинской карты до достижения гражданином 24 лет при условии продолжения обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования, либо ввести дополнительные критерии, основанные на факте обучения, в том числе в магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Дополнительно возможна дифференциация условий по признаку очной формы обучения в государственных образовательных организациях как подтверждающему социальную уязвимость данной категории молодежи", - написала Лантратова.

Она отметила, что в соответствии с постановлением правительства РФ №1511 от 8 сентября 2021 года, правовое регулирование программы социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры закреплено исключительно за возрастным критерием. Согласно документу, участниками программы могут быть граждане от 14 до 22 лет включительно, при этом иные параметры - такие как факт обучения, социальный статус или уровень дохода - не предусмотрены. "Таким образом, на данный момент единственным фильтром для участия в программе является возрастной ценз", - подчеркнула депутат.

По ее словам, исходная концепция программы предполагала равный доступ к культурным благам для всей молодежи, а возрастной диапазон до 22 лет обозначал условный переход от школьного возраста до окончания программ бакалавриата или среднего профобразования. "В ходе практической реализации выявлена объективная необходимость рассмотрения вопроса о продлении возраста участия в программе. Существенная часть молодых людей по завершении бакалавриата в возрасте 22 лет продолжает обучение в магистратуре, аспирантуре, ординатуре. <…> Таким образом, существующая граница по возрасту не полностью учитывает образовательные и социальные реалии", - отметила парламентарий.

Лантратова добавила, что продление возрастного порога или введение критерия обучения позволит сохранить равные условия для студентов разных ступеней образования, повысить уровень вовлеченности молодежи в культурную жизнь и обеспечить реализацию государственной политики в сфере поддержки культурного и духовного развития подрастающего поколения.