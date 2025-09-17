Фельдшеры Светлана Глухова и Наталия Попова и водитель Сергей Сивков погибли в ДТП в августе 2022 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского двух фельдшеров и водителя машины скорой помощи ярославской центральной районной больницы, погибших в 2022 году.

"За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну (посмертно), Панову Наталию Владимировну (посмертно), Сивкова Сергея Александровича (посмертно)", - говорится в указе главы государства.

Фельдшеры Светлана Глухова и Наталия Попова и водитель Сергей Сивков погибли при столкновении кареты скорой помощи с бензовозом и иномаркой на трассе в Ярославской области в августе 2022 года.