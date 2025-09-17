Некоторые параметры пособий и больничных по уходу за ребенком вырастут с начала года, а маткапитал проиндексируют с 1 февраля в зависимости от размера инфляции, сообщила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком заметно вырастут уже с начала 2026 года, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в зависимости от размера инфляции. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Уже с начала 2026 года изменятся прежде всего те пособия, которые зависят от заработных плат россиян, в том числе от минимального размера оплаты труда (МРОТ)", - сказала депутат.

"Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей - а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года", - отметила Бессараб. Она также напомнила, что в возрасте ребенка до семи лет включительно больничный оплачивается родителю в объеме 100% независимо от стажа работы.

В свою очередь максимальный размер больничного, а также пособия по беременности и родам в 2026 году тоже значительно увеличится в связи с изменением базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы.

"Пособие по беременности и родам сможет вырасти почти на 20%", - сказала депутат.

Индексация материнского капитала

В свою очередь материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2026 года, но окончательный размер увеличения пока не установлен, пояснила парламентарий.

Она напомнила, что в бюджете текущего года уровень инфляции на 2025 год закладывался в 4,5%. "Но мы понимаем, что индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть понятно будет ближе уже к середине или к концу января 2026 года", - сказала Бессараб.

Депутат провела параллель с индексацией денежного вознаграждения военнослужащим и военных пенсий, которая изначально тоже закладывалась в размере 4,5%, но затем была увеличена до 7,6%, "то есть, на тот процент инфляции, который рассчитал Росстат". "Какой будет годовой размер инфляции мы пока не можем спрогнозировать, а, значит, будет корректировка в январе 2026 года", - подчеркнула собеседник агентства.

Новая выплата семьям

Бессараб отметила также, что с 2026 года в России вводится новая семейная налоговая выплата для работающих родителей. Она представляет собой вычет по уплаченному НДФЛ за предыдущий год (в 2026 году - за 2025 год и так далее ежегодно - прим. ТАСС). Право на такую выплату получат семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

"Оба работающих родителя имеют право на такой вычет - как мама, так и папа. Из 13% уплаченных НДФЛ до 7% можно будет получить в качестве возврата. Причем этот возврат имеет преимущественный характер", - сообщила депутат.

Единое пособие на детей

Бессараб рассказала также, как может меняться размер единого пособия на ребенка, которое в России сейчас получают семьи с 11 млн детей.

Как отметила депутат, оно назначается на 12 календарных месяцев и может составлять в зависимости от доходов семьи 50%, 75% или 100% от прожиточного минимум в соответствующем регионе.

"Поэтому с 1 января 2026 года для всех получателей пособие не изменится, несмотря на рост прожиточного минимума. Сумма изменится для получателя только тогда, когда истекут предыдущие 12 календарных месяцев получения пособия, а вот уже начиная с нового периода оно будет рассчитываться по новому [размеру прожиточного минимума]", - сказала депутат.