ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Медиамагнат Руперт Мердок был среди гостей банкета в Виндзорском замке по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа, несмотря на его судебный процесс с главой Белого дома. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

94-летний бизнесмен сидел рядом со своей женой Еленой и главой аппарата премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера Морганом Максуинни.

В июле Трамп подал судебный иск о клевете в связи с публикацией в газете The Wall Street Journal (WSJ) статьи, в которой утверждалось, что он подписал письмо с рисунком обнаженной женщины, адресованное более 20 лет назад уличенному в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившему с собой американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Ответчиками по делу являются Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, которому принадлежит WSJ.

Помимо Трампа с женой Меланией и короля Великобритании Карла III с женой королевой Камиллой, на банкете в зале Святого Георга присутствовали высокопоставленные члены британской королевской семьи, включая наследника престола принца Уэльского Уильяма с женой Кэтрин и сестру монарха принцессу Анну с мужем вице-адмиралом Тимоти Лоренсом. Также торжественный прием посетили госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент, посол США в Лондоне Уоррен Стивенс, глава компании Apple Тим Кук.

Британский истеблишмент был представлен Стармером с женой Викторией, главой МИД Великобритании Иветт Купер, руководителем службы внешней разведки Соединенного Королевства MI6 Ричардом Муром, министром финансов Рейчел Ривс, первым министром Шотландии Джоном Суинни, лидером оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок, главой оборонной компании BAE Systems Чарльзом Вудберном. Всего на мероприятии было несколько десятков гостей.

Меню и протокол

Меню банкета состояло из панна котты с хэмпширским кресс-салатом с песочным печеньем с пармезаном и салатом из перепелиных яиц, органических норфолкских куриных шариков, завернутых в кабачки, с тимьяном, а также многослойного десерта "ледяная бомба" из ванильного мороженого с малиновым щербетом и сливами сорта "Виктория". После ужина гостям подали портвейн Warre's 1945 Vintage Port в честь Трампа как 45-го и 47-го президента США и коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения матери главы Белого дома.

Музыкальная программа включала исполнение композиции Элтона Джона Tiny Dancer, You Can't Always Get What You Want рок-группы The Rolling Stones, попурри из песен из серии фильмов про спецагента Джеймса Бонда, темы из мюзикла "Вестсайдская история" и военные марши.

Согласно телеканалу ITV, днем во время осмотра почетного караула гвардейцев Трамп, по всей видимости, нарушил королевский протокол, поскольку шел впереди Карла III. Однако большая часть британских СМИ положительно оценили торжественный прием в Виндзоре.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке. Трамп проведет переговоры со Стармером в его загородной резиденции Чекерс 18 сентября.