СИРИУС /федеральная территория/, 18 сентября. /ТАСС/. Регистрируемая безработица в России находится на историческом минимуме - в стране насчитывается около 290 тыс. россиян, которые получили официальный статус безработных. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.

"Регистрируемая безработица - это те люди, которые обратились в службу занятости и получили официальный статус безработных, а затем какое-то время получают пособие. Здесь Россия находится на абсолютном минимуме - насчитывается порядка 290 тыс. таких россиян", - сказал он.

Иванков напомнил, что сейчас в РФ уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет 2,2%, что составляет порядка 1,6 млн человек по стране.

"Это крайне низкие показатели, за всю историю у нас такого никогда не было. Безработица по оценке Международной организации труда показывает истинную, реальную безработицу. Кто такой безработный по методологии МОТ? Это человек, который не имеет работы и активно ее ищет. Естественно, какие-то эксперты могут говорить о том, что если человек не работает и не ищет работу, то он тоже безработный. Но, по логике МОТ, это не так. Бывают случаи, когда человеку незачем работать - например, женщина является домохозяйкой и занимается бытом. Они не учитываются как безработные", - добавил он.

