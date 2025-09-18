По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что на большей части России установились высокие температуры и отсутствуют дожди, которые могли бы снизить пожароопасность

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается до конца этой недели в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В сентябре редко бывает, что на северо-западе страны отмечается пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Очаги его будут фиксироваться до конца недели", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что и на юге страны будут очаги пятого класса пожароопасности: в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае и Крыму. Высокая пожарная опасность в Ставропольском крае и Дагестане.

До конца недели в Туве и Томской области Сибирского федерального округа будут отмечаться небольшие очаги пятого класса пожароопасности.

"На Дальнем Востоке пожароопасность постепенно сходит на нет. Только в Якутии останется регион с пятым классом, и совсем небольшой очаг в Хабаровском крае", - уточнил Вильфанд.

По его словам, такая ситуация связана с тем, что на большей части России установились высокие температуры и отсутствуют дожди, которые могли бы снизить пожароопасность.