При этом 20% из имеющих аккаунты на внешних ресурсах используют одинаковые пароли для разных аккаунтов, добавили в компании

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Примерно каждый 11-й сотрудник российской компании использует рабочую почту, регистрируясь на сторонних сервисах. Об этом сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Каждый 11-й, или 9%, используют такие почты для ресурсов, не имеющих отношения к работе. А 20% из имеющих аккаунты на внешних ресурсах используют одинаковые пароли для разных аккаунтов.

Для получения этих сведений в Bi.Zone провели аудит порядка 700 тыс. корпоративных аккаунтов в российских компаниях.

Глава Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в этой связи напомнил, что в дарквебе сообщения о новых утечках возникают постоянно, и, на первый взгляд, может показаться, что "слив" данных стороннего сервиса не коснется компании, в которой работает сотрудник.

"Ведь взлом произошел не у нее. Однако в утечке могут содержаться адрес рабочей почты сотрудника и пароль, которые совпадают с аутентификационными данными от корпоративных ресурсов. Это особенно опасно, если неуникальный пароль используется в учетных записях с повышенными привилегиями - например, с правами администратора, или у сотрудника есть доступ к чувствительной информации", - предупредил он.