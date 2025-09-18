Ундрахын Доржпалам ранее получил высшее звание "Герой Монголии" указом президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха

УЛАН-БАТОР, 18 сентября. /ТАСС/. Старейший монгольский ветеран Второй мировой войны Ундрахын Доржпалам получит в дар двухкомнатную квартиру. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации аймака (региона) Тув (Центральный).

"В начале этого года по поручению президента России Владимира Путина 105-летний уроженец нашего аймака Ундрахын Доржпалам был награжден юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Сейчас в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны ее старейший монгольский ветеран получит в дар двухкомнатную квартиру", - сообщили о решении совета при губернаторе аймака.

Ранее долгожитель получил высшее звание "Герой Монголии" указом президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха. Доржпалам начал свою службу в 12-м пограничном отряде, когда Монгольская Народная Республика (МНР) 10 августа 1945 года в поддержку СССР объявила Японии войну.

Численность советско-монгольских войск в Маньчжурской стратегической наступательной операции составляла около 1,7 млн человек, из них 16 тыс. военнослужащие четырех кавалерийских дивизий, бронетанковой бригады, воздушной дивизии и полка связи армии МНР.

В Монголии эту операцию называют Освободительной войной, которая избавила от японских милитаристов Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром Квантунской армии в Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать, что привело к окончанию Второй мировой войны.