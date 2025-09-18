На Алтае на международной конференции представили выставку работ с родовыми тотемами

Знаки, нарисованные на картинах, символизируют род у местных народов

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 18 сентября. /ТАСС/. Выставку картин, закрепленных на каменных плитах, художника Аржана Ютеева представили на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Картины символизируют родовые тотемы алтайского народа, рассказал ТАСС автор проекта.

"Мы не зря сюда эти работы привезли, потому что серия называется "Тамга. Память рода". Это наши алтайские роды, их у нас больше 80 видов, и у каждого рода есть свое священное животное. А знак, [нарисованный на картине], - это символ рода. То есть раньше по этому знаку наши предки могли определить, кто из какого рода. По этим знакам можно было понять, какой скот какому племени принадлежит", - сказал Ютеев.

Картины с изображениями животных закреплены на круглых каменных плитах, рамки которых украшены различными предметами - от веревок и ракушек до мелких костей животных - в зависимости от родового тотема. Все элементы имеют отношение к быту народа. На выставке в месте проведения конференции представлены 10 работ. Как отмечает автор проекта, место выбрано не случайно.

"Конференция называется "Алтай - прародина тюрков". А это наши корни, это наше происхождение. Это такой уникальный феномен, что в XXI веке у нашего народа это все до сих пор осталось. То есть мы при знакомстве, допустим, всегда в первую очередь спрашиваем фамилию, имя, а потом спрашиваем, какой род. И у нас среди алтайцев нет человека, который не знает своего рода", - добавил Ютеев.

О конференции

II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия проводится серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.