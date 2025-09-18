Шансы участника от России на победу будут велики, отметил начальник управления президента по общественным проектам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия должна вспомнить об истоках международного песенного конкурса "Интервидение" и восстановить его в условиях новой геополитической реальности, поделился мнением в беседе с ТАСС начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он также назвал высокими шансы России на победу в конкурсе.

"Я не думаю, что мы должны кого-то превосходить [на конкурсе]. Нам стоит вспомнить о наших достижениях и корнях "Интервидения" и возродить его на новой технологической платформе в новой геополитической реальности. <...> Что касается шансов нашего кандидата, я думаю, они велики. Но, на мой взгляд, это не главное, ведь ценностями "Интервидения" провозглашены взаимоуважение и равенство представителей разных культур", - сказал он.

По его мнению, вопрос о "замене" "Евровидения" стоять не должен, поскольку "Интервидение" - это международный конкурс, который успешно существовал 60 лет назад. "Однако вскоре, под лозунгом объединения, мы начали участвовать в общем конкурсе "Евровидение", где нас обманули. В настоящее время ситуация такова: если посмотреть на население стран-участниц, оно составляет 4 млрд человек. Для сравнения, население Евросоюза составляет лишь одну десятую от потенциальной зрительской аудитории "Интервидения", - подчеркнул он.

Собеседник агентства также поделился, что планирует следить за конкурсом онлайн.

Новиков выразил уверенность в том, что Первый канал, который будет транслировать мероприятие, создаст шоу мирового уровня. "Что касается рамок уместности выступления, я считаю, что художественный вкус должен быть ограничителем для каждого исполнителя. Надеюсь, что все они это понимают", - заключил он.

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС.