Специалисты компании будут проводить лекции для студентов

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "ПФК обновление" (Renewal) будет выступать в качестве нового участника образовательной структуры фармацевтического факультета Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) - индустриального руководителя образовательной программы "Фармация". Привлечение партнеров к образовательному процессу является частью программы развития факультета в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам декана фармацевтического факультета СибГМУ Александры Мелентьевой, факультет уже имеет опыт сотрудничества с Renewal: студенты проходят производственную практику на базе предприятия, в 2025 году при участии экспертов компании была организована олимпиада по фармацевтической разработке, представители организации являются членами государственной экзаменационной комиссии и другое. Однако подобное взаимодействие не имело системного характера.

"Сейчас мы переходим на новый уровень взаимоотношений - стратегическое партнерство. Плановая совместная работа будет включать не только экспертную оценку и обновление содержания учебных дисциплин в соответствии с самыми современными требованиями индустрии, но и живое участие практикующих специалистов компании в учебном процессе. Студенты получат уникальную возможность узнавать из первых уст о реальных вызовах и тенденциях фармацевтического рынка на лекциях, которые будут проводить специалисты Renewal. Кроме того, сотрудничество позволит создать и внедрить новый учебный курс, в разработке которого примут участие эксперты Renewal", - сказала Мелентьева.

Эксперты Renewal будут курировать треки образовательной программы "Фармация" по направлениям "Технолог производства" и "Специалист по контролю качества". Представители компании будут присутствовать на защите выпускных работ, чтобы уже на этом этапе определить наиболее подходящих кандидатов для трудоустройства.

"Сотрудничество с представителем фарминдустрии будет развиваться не только на уровне специалитета и магистратуры, но и на уровне аспирантуры. Развитие технологической аспирантуры включает расширение исследований для подготовки диссертаций в интересах партнеров фармотрасли под научным руководством факультета", - отметили в вузе.