МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чуть менее половины россиян мечтали учиться за границей, но лишь 4% из них смогли эту мечту реализовать. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"40% россиян хотя бы раз задумывались о поступлении в иностранный вуз, но реализовать мечту смог лишь каждый 10-й из них (4% опрошенных). При этом 15% признались, что мечтали, но так и не смогли поехать учиться за границу, 19% - мечтали об этом, но никогда не начинали действовать в этом направлении, а еще 3% до сих пор надеются воплотить эту цель в будущем", - говорится в итогах исследования.

Аналитики рассказали, что главными препятствиями для тех, кто так и не решился на учебу за рубежом, стали страх уехать далеко от дома (54%), недостаточный уровень английского или другого иностранного языка (27%), а также несогласие семьи (22%). Среди менее частых причин назывались сложности с получением визы и документов (9%), высокая стоимость обучения и проживания (8%) и отсутствие нужной специальности (3%).

"Учеба за границей - мечта, которая требует смелости, подготовки и сильной языковой базы. Большинство россиян выбирают для обучения европейские страны: Италию, Германию, Францию и другие (62%)", - приводятся в сообщении слова академического директора Skyeng Анастасии Екушевской.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.