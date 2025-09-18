Около 2,5 тыс. туристов застряли в городе Массури в Гималаях из-за ливней

В округе Чамоли в Уттаракханде пропали без вести не менее 10 человек, сообщила газета Business Standard

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. туристов оказались заблокированы в городе Массури в округе Дехрадун в северном индийском штате Уттаракханд после сильных дождей и схода селевых потоков. Об этом сообщила газета Business Standard.

Из-за непогоды остается закрытой главная дорога из Дехрадуна в популярный горный курорт. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре региона. Повреждены более десяти дорог и мостов. Полиция призвала отдыхающих не покидать отели и временно воздержаться от передвижений. В округе Чамоли в Уттаракханде пропали без вести не менее 10 человек.

Главный министр штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что работы по расчистке завалов и восстановлению дорожного сообщения ведутся в круглосуточном режиме. "Мы стараемся как можно скорее отремонтировать поврежденную инфраструктуру и восстановить транспортное сообщение. Уже восстановлено около 85% линий электропередачи, оставшиеся будут подключены в ближайшее время", - сказал он.

Непогода затронула не только Уттаракханд, но и соседний штат Химачал-Прадеш, где проливные дожди также вызвали сходы селей и оползни. Сообщается о как минимум трех погибших жителях.

Ранее газета The New Indian Express сообщала, что в Уттаракханде в результате сильных муссонных дождей погибли 17 человек. В регионе временно закрыты школы, прекращена работа государственных учреждений.