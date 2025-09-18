Участники конной экспедиции преодолели более 150 км по труднопроходимой тайге Приморья на местных лошадях, повторив часть маршрута легендарного путешественника

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции Федора Конюхова по следам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в Приморье преодолели половину пути и установили памятную табличку на маяке мыса Бринера в поселке Рудная Пристань. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Трансгаз", ставшей генеральным спонсором экспедиции.

"Конная экспедиция Федора Конюхова прошла половину пути по маршруту В. К. Арсеньева и установила памятную табличку на маяке мыса Бринера. Участники конной экспедиции под руководством знаменитого российского путешественника Федора Конюхова успешно преодолели более 150 км по труднопроходимой тайге Приморья на уникальных местных лошадях, повторив часть маршрута легендарного путешественника Владимира Арсеньева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что установка памятной таблички посвящена сохранению исторической памяти о наследии Арсеньева и его проводника Дерсу Узала, чьим путем и следует экспедиция. Перед установкой прошла рабочая встреча с главой Дальнегорска Александром Теребиловым, где обсуждалась возможность восстановления маяка в поселке Рудная Пристань и дальнейшее развитие территории как места для культурного притяжения туристов.

"Путешественники уже посетили скалу Дерсу Узала в Кавалерово, прошли через заказник "Черные скалы" и вышли к озеру Васьковское. После Рудной Пристани группа движется дальше на север, вдоль побережья, с остановками на озере Духовском, где запланирован день отдыха. Финальной точкой маршрута станет поселок Терней, которого участники планируют достичь 19 сентября. После этого экспедицию ждет сплав по реке Кема и радиальный выезд к горе Черный Шаман для установки поклонного креста", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Президентский фонд природы выделил участникам экспедиции грант на съемку документального фильма о том, как поменялась природа за эти 120 лет. Помимо научной и экологической составляющей, экспедиция нацелена на привлечение внимания общественности к важности сохранения исторического наследия Дальнего Востока и популяризации исторического туризма.

Путешественник, географ, этнограф, писатель Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. Он составил подробнейшие биологические и этнографические описания в ходе своих экспедиций.