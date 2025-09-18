Глава региона Владимир Солодов отметил, что за 10 лет со дня подписания соглашения удалось достичь значимых результатов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация из Белоруссии побывала на Камчатке, достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сельском хозяйстве и спорте. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь. <...> Помимо увеличения поставок востребованной белорусской продукции на Камчатку, достигнута договоренность об усилении сотрудничества в спортивной сфере, чтобы больше спортсменов с Камчатки могли принимать участие в соревнованиях в Республике Беларусь. Особое внимание в ходе встречи уделили обслуживанию белорусской техники на Камчатке. Работа в этом направлении также будет усилена", - говорится в сообщении.

18 сентября отмечается 10 лет со дня подписания соглашения между правительством Камчатского края и правительством Белоруссии. Глава региона отметил, что за это время удалось достичь значимых результатов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

"Камчатку и Республику Беларусь связывают не только значительные наработки и крепкие узы сотрудничества, но и общая память о предках, которые героически сражались в годы Великой Отечественной войны. Десять лет назад мы утвердили многовекторный план сотрудничества и двигаемся по намеченному пути", - приводятся в сообщении слова Солодова.