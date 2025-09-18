В белгородских медучреждениях создадут автономную систему оповещения об атаках ВСУ

Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, это необходимо для того, чтобы в случае отсутствия интернета, сотовой связи, электроэнергии, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, люди имели возможность спасти свою жизнь

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Автономную систему оповещения об атаках ВСУ создадут в медучреждениях Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В медицинских учреждениях области начинаем создание автономной системы оповещения. Зачем мы это делаем? Для того чтобы в случае отсутствия интернета, сотовой связи, электроэнергии, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, из-за обстрелов, массового налета беспилотников наш медицинский персонал, врачи, медсестры, самое главное, наши пациенты, больные имели возможность спасти свою жизнь", - сказал он.

По словам губернатора, отработка навыков поведения в самых экстремальных обстоятельствах спасает жизни жителей. "Этой работой мы занимаемся уже четвертый год и будем заниматься и дальше", - добавил Гладков.