Okko: большинство россиян не хотели бы вернуться в 90-е

По данным опроса онлайн-кинотеатра и медиахолдинга Rambler&Co, главными ассоциациями того времени для россиян стали дефицит и бедность

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян говорят, что не хотели бы вернуться в 90-е. Главные ассоциации россиян с тем временем это дефицит и бедность, а самыми узнаваемыми атрибутами 90-х оказались рынки и челноки, свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие более 130 тысяч пользователей (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, большинство россиян считают 90-е трудным и противоречивым временем. "78% респондентов заявили: возвращаться в 90-е не стоит. Лишь 22% признались, что хотели бы окунуться в ту атмосферу хотя бы ненадолго", - отметили авторы исследования.

Главные ассоциации россиян с 90-ми: дефицит и бедность (41%), а также криминал (40%). Лишь 14% респондентов увидели в 90-х "перемены и новые возможности", а 5% назвали их периодом расцвета музыки, кино и моды.

Опрос также показал, что в 90-е опрошенным прежде всего не хватало уверенности в завтрашнем дне (35%) и порядка и закона (32%). 17% говорили о нехватке стабильности и безопасности, а 16% - о дефиците денег и работы.

Отвечая на вопрос о том, кто преуспевал в то время больше других, большинство указали на бандитов и криминал (58%). Еще 30% выделили политиков и чиновников, лишь 7% - предпринимателей и только 5% - "обычных людей, сумевших подстроиться". "Оценки деятельности тех, кто зарабатывал в 90-е нелегально, оказались неоднозначными: 45% относятся с пониманием, считая, что "времена были такие". 27% прямо осуждают, называя преступлением. Для 25% это прошлое, не вызывающее эмоций, а 3% романтизируют, видя в таких людях "героев эпохи", - добавили авторы исследования.

Культура и образы десятилетия

Наиболее популярными фильмами и сериалами того времени для россиян стали "Брат" и "Бандитский Петербург" (44%). На втором месте комедии ("Особенности национальной охоты", "Маски-шоу") - 31%. Еще 16% чаще вспоминают зарубежные боевики вроде "Терминатора 2" и "Воздушной тюрьмы". И 9% назвали любимыми детские и подростковые передачи - от "Джунгли зовут" до "Утиных историй".

Главными саундтреками десятилетия стали поп-музыка ("Ласковый май") - 35% и зарубежные хиты (34%). Русский рок ("Кино", "Наутилус") отметили 30% слушателей, а рэп и хип-хоп того времени практически не нашли отклика (1%).

Для большинства опрошенных образ "лихих 90-х" - вынужденный способ выживания, об этом заявили 68% респондентов. Также 17% считают 90-е символом беспринципной жестокости, а для 15% "лихие 90-е" связаны с романтикой бунта и свободой.

Самыми узнаваемыми атрибутами 90-х оказались рынки и челноки (60%), на втором месте - малиновые пиджаки и золото (24%), далее - кассетники и VHS (10%) и, наконец, жвачка Turbo и приставка Dendy (6%).

Исследование приурочено к выходу второй главы криминальной саги режиссера Юрия Быкова "Лихие", которую можно посмотреть в Okko.