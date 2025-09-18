Посол Южной Осетии: форум в республике говорит о новой экономической истории страны

Событие проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Проведение первого международного форума "Горизонты инвестиций" в Южной Осетии свидетельствует о становлении новой экономической истории республики. Такое мнение ТАСС выразил посол Республики Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев.

"Убежден, что форум станет ключевой платформой для обсуждения вариантов стратегий социально-экономического развития Южной Осетии и инвестиционного потенциала международного сотрудничества. Также стоит отметить, что форум - это идеальная площадка для проведения деловых встреч и неформального общения между представителями дружественных государств, субъектов Российской Федерации, ведущих представителей бизнеса, а также для презентации экономических, туристических и культурных возможностей наших партнеров. По сути, мы являемся участниками и свидетелями новой экономической истории Республики Южная Осетия, ее новых вех, перспектив и преобразований", - сказал он.

Гассиев подчеркнул, что проведение форума способствует дальнейшему укреплению отношений Южной Осетией и стран-участниц, в том числе России и дружественных государств. По словам посла, форум также позволит повысить имидж республики среди иностранных инвесторов. "Международный экономический форум - действительно первое событие в жизни республики, способное придать импульс росту экономики Южной Осетии, ее более тесной интеграции с экономиками дружественных стран, в первую очередь, России, являющейся нашим главным стратегическим и экономическим партнером. Проведение в республике международного экономического форума, безусловно, должно сыграть важную роль - как в сфере экономического развития, так и в культурно-политическом аспекте, в деле успешного и динамичного развития нашей страны", - добавил посол.

Он также напомнил, что на форуме презентуют государственную программу социально-экономического развития Южной Осетии, что станет одним из ключевых событий мероприятия. "Сегодня мы уверенно смотрим в будущее, активно развивая экономику, привлекательную для инвестиций, открытую для большого, среднего и малого бизнеса", - сказал Гассиев.

О форуме

Первый международный форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форуме ожидается порядка 2 тыс. делегатов. Участие в мероприятии примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

