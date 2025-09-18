В Ульяновской области в октябре запустят проект медсопровождения пожилых граждан

"Маршрут заботы" предполагает координацию медицинской и социальной помощи от госпитализации человека в медицинское учреждение до его возвращения домой

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ульяновская область в октябре запустит проект "Маршрут заботы", который предполагает медицинское сопровождение граждан старшего поколения. Об этом сообщил ТАСС министр социального развития региона Дмитрий Батраков.

Соглашение о реализации совместного проекта с благотворительным фондом "Старость в радость" было подписано в сентябре на VI форуме социальных инноваций регионов.

"Запуск проекта планируется уже в октябре этого года. Цель проекта "Маршрут заботы" заключается в создании системы непрерывного сопровождения пациентов старше 18 лет, в том числе пожилых людей и инвалидов, у которых в результате заболевания возникла нуждаемость в посторонней помощи и уходе", - сказал собеседник агентства.

Батраков пояснил, что проект предполагает координацию медицинской и социальной помощи от госпитализации человека в медицинское учреждение до его возвращения домой. "Маршрут заботы" заключается в обеспечении должного ухода за гражданами старшего поколения и оказании им необходимой поддержки. Проект также предполагает обучение членов семьи в Школе ухода, чтобы они смогли оказать всю необходимую помощь в каждом конкретном случае", - добавил он.

По словам министра, в задачи проекта входит организация взаимодействия больницы и социальной службы еще до момента выписки пациента, обеспечение техническими средствами реабилитации и предоставление услуг социального обслуживания на дому. "В их число также входят услуги по уходу в полустационарной и в стационарной форме", - подчеркнул собеседник агентства.

В проекте примут участие Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В. А. Егорова, Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска, Ульяновская областная клиническая больница, региональный хоспис, областная клиническая психиатрическая больница имени В. А. Копосова, Барышская и Новоспасская районные больницы. "Маршрут здоровья" поддержат все комплексные центры социального обслуживания, а также областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения Ульяновской области.