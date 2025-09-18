Засухой было охвачено 53% почв региона, уточняет агентство

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Август 2025 года стал самым засушливым месяцем в Европе и на Средиземноморском побережье с момента начала наблюдений Европейской обсерватории засухи (EDO) в 2012 году. Как отмечает Agence France-Presse, в минувшем месяце засухой было охвачено 53% почв региона.

Этот показатель на 23 процентных пункта превышает среднее значение за август 2012-2024 годов (30,1%). С начала 2025 года в каждом месяце фиксировались очень высокие показатели засухи для своего периода, но в августе был установлен рекорд.

По данным европейской службы Copernicus, мониторинг засухи включает в себя оценку осадков, влажности почв и состояния растительности. В августе 2024 года от засухи пострадали 36% почв, а предыдущий рекорд - 52% - был зафиксирован в мае 2025 года.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Восточной Европе и на Балканах. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засухой было охвачено более 90% земель. Пострадала и Западная Европа. В Португалии засухой было охвачено 70% территории, тогда как в июле этот показатель составлял лишь 5%. Во Франции две трети страны (66%) испытывали дефицит влаги.