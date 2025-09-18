Соревнования пройдут с 3 по 5 октября на базе полигона "Сулус" в Якутске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Третий ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине "Боевой снайпинг" имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова, который пройдет с 3 по 5 октября на базе полигона "Сулус" в Якутске, способствует обмену опытом между снайперами силовых структур и гражданскими стрелками. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"В начале октября мы проводим уже третий турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине "Боевой снайпинг" имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Статус ежегодных соревнований накладывает большую ответственность как на организаторов, так и на участников. Одной из основных задач этого турнира является обмен опытом среди снайперов. Не менее важно - повышение боеспособности российской армии. Сегодня эта задача не стала менее актуальной. Специальная военная операция продолжается, проводятся боевые действия. Мы должны делать нашу страну сильной, быть настоящими патриотами Родины", - сказал Трутнев.

Соревнования пройдут в виде первенства в составе снайперской пары, один из участников которой является стрелком, а второй - наблюдателем-корректировщиком. Турнир будет проводиться в двух видах: "день" в светлое и "ночь" в темное время суток. Кроме того, предусмотрено прохождение дополнительных испытаний. К участию в турнире будут допускаться военнослужащие Минобороны России, сотрудники силовых ведомств, инструкторский состав учебных центров силовых структур и гражданские стрелки.

Отмечается, что соревнования пройдут с 3 по 5 октября на базе полигона "Сулус" в Якутске. Турнир организован аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Федерацией боевого снайпинга России, Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и правительством Республики Саха (Якутия).