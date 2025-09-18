Первая смена шахты "Комсомольской" в Воркуте приступила к работе после прорыва

Продолжаются поиски пропавшего горняка

СЫКТЫВКАР, 18 сентября. /ТАСС/. Первая смена горняков воркутинской шахты "Комсомольская" компании "Воркутауголь" приступила к работе после инцидента с непрогнозируемым прорывом подземных вод. При этом поиски пропавшего горняка продолжаются, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Первая смена шахты "Комсомольская" приступила к работе. Поиски пропавшего горняка продолжаются", - сообщили ТАСС в компании.

Как уточнили на предприятии, 17 сентября в 09:45 мск горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что "при выполнении технических работ произошел внезапный прорыв пульпы в скиповом стволе". В этот момент на месте происшествия находились пять работников, четверо из которых поднялись на поверхность, они не пострадали. Пятого ищут, это проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко 1982 года рождения. После инцидента на поверхность была выведена вся утренняя смена шахты, более 150 человек. По факту произошедшего проводится проверка следственного управления СК РФ по региону.

Шахта "Комсомольская" компании "Воркутауголь" (входит в состав компании "Русская энергия" корпорации Aeon) - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сегодня работает на глубинах около 1 100 м и является самой глубокой шахтой России.