Это связано с активностью врачей, заявил главный внештатный психиатр-нарколог края, заведующий отделением Краевой клинической психиатрической больницы Константин Сливко

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Высокие показатели по впервые установленному диагнозу наркомании в Хабаровском крае свидетельствуют об активности врачей-наркологов в регионе и большой профилактической работе. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный психиатр-нарколог края, заведующий отделением Краевой клинической психиатрической больницы имени И. Б. Галанта Константин Сливко.

В СМИ распространились сообщения о том, что Хабаровский край занял первое место в рейтинге регионов РФ по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год. Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в регионе составила 19,6 на 100 тыс. населения, на втором месте рейтинга Новосибирская область, на третьем - Свердловская.

"Показатель 19,6 на 100 тыс. населения - это не то количество наркоманов, которые появились в течение года на данной территории, это о том, насколько активна наркологическая помощь. Этот показатель говорит о том, сколько человек дошло до врача-нарколога, получило необходимый объем наркологической помощи. Были оформлены медицинские документы, которые сопровождают каждый случай оказания медицинской помощи, именно поэтому были зафиксированы их диагнозы впервые за прошедший год. Это то, сколько людей дошло до наркологической помощи и вообще впервые за этой помощью обратилось. И это очень хороший показатель", - сказал Сливко.

Он пояснил, что больные наркоманией в крае не боятся получать помощь в государственном учреждении, не прячутся от врачей-наркологов, не уходят в частные центры. Это в том числе характеристика активности специалистов, которые выступают с лекциями в средствах массовой информации, разъясняют, как и где можно получить квалифицированную помощь. Сливко также добавил, что показатель держится на одном уровне на протяжении нескольких лет.

"Есть регионы, которые, скажем, иначе шифруют заболевание, иначе отмечают этих пациентов. Есть регионы, в которых пациенты с наркоманией не доходят до врачей-наркологов. Там, конечно, этот показатель гораздо ниже. Но как раз это и плохо, что человек имеющий такое тяжелое заболевание не пришел к врачу. Это гораздо хуже. <...> Мы же стремимся к тому, чтобы как можно больше пациентов по нашему профилю все-таки обратились к нам и получили весь необходимый объем и лекарственной, и реабилитационной помощи, и социальной поддержки. Не только лечение в стационаре, но и в реабилитационном отделении, и наблюдение врачом-наркологом после выписки", - сказал эксперт.

Профилактика наркомании

Сливко сообщил, что в регионе ведется активная профилактическая работа. "Мы практически везде, чуть ли не на каждом столбе. Мы активно выходим в детские, в подростковые коллективы, в образовательные учреждения, в учреждения профобразования. Мы активно продвигаем свою службу, активно этим занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал собеседник агентства.

Он указал на необходимость в целом борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Если бы количество случаев употребления наркотиков снизилось, было бы и меньше наркозависимых.

"И то, что правоохранительные органы на территории края борются с наркотиками, задерживают [нарушителей], фиксируют эти нарушения, это очень хорошо. Этот показатель первичной заболеваемости - это отчасти и показатель работы именно органов МВД, потому что человек, задержанный по нетяжким статьям незаконного оборота наркотических средств, как правило, по суду потом направляется на обязательное лечение у врача-нарколога. И он тоже входит в этот состав больных, которые впервые обратились к нам и начали получать помощь", - сказал Сливко.

Плохой характеристикой является смертность от наркомании, но она ниже, чем в других регионах, подчеркнул эксперт, за счет высокой обращаемости к врачам.