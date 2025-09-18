Из-за закрытия воздушного пространства над Волгоградом задерживаются семь рейсов

Ограничения вводились в ночь на 18 сентября

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Семь рейсов авиакомпании Nordwind задерживаются в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Волгоград, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Ограничения были введены в ночь на четверг, позже их сняли.

"Задерживается выполнение рейсов Волгоград - Калининград от 17 сентября. <...> 18 сентября - Калининград - Киров, Киров - Калининград, Калининград - Саратов и Саратов - Калининград. 19 сентября - Калининград - Волгоград, Волгоград - Сочи", - говорится в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

По данным пресс-службы международного аэропорта Волгограда, на данный момент задерживается один рейс.

"В связи с введенными в регионе ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту произошли изменения в расписании. На данный момент ограничения сняты, задержан один рейс в Калининград", - отметили в пресс- службе.