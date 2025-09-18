Обвиняемый в растрате экс-депутат думы Курской области хочет пойти на СВО

По словам Максима Васильева, даже если ему назначат условное наказание, он бы все равно принял такое решение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, хочет пойти добровольцем на СВО.

"Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на СВО. Я это принял для себя уже давно", - сказал сам Васильев корреспонденту ТАСС.

По его словам, у него окончено четыре модуля Российского университета спецназа. Он служил стрелковым штурмовиком и ему предлагали должность замкомандира роты. Ранее он писал обращения в Министерство обороны РФ, чтобы его отправили на СВО, но никакого ответа не получил. "Я служил в спецназе "Ахмат" и в боевом подразделении "Каштан", - добавил обвиняемый.

21 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о растрате. Также по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов, а также обвиняемый в растрате (ст. 160 УК РФ) гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков и бывшие руководители АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более чем 1 млрд рублей, деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение.