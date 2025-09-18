Все они участвуют в грантовой деятельности, подают проекты, сообщил глава округа Павел Филипчук

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Гражданское общество в прифронтовом Каховском муниципальном округе Херсонской области активно развивается, за три года в составе России создано 23 организаций территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил ТАСС глава округа Павел Филипчук.

"Объективно по показателям гражданское общество и его активность в Каховском муниципальном округе сегодня является лидером в Херсонской области. У нас работает 23 ТОСа, все они активные, участвуют в грантовой деятельности, подают проекты", - сказал он.

Филипчук отметил, что выстроена система плотного взаимодействия, на данный момент уже есть ряд реализованных проектов.