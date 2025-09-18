Торжественное открытие пройдет в Московском международном Доме музыки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дни Минска начались в Москве, мероприятия состоятся с 18 по 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре АНО "Московский центр международного сотрудничества".

"Республика Беларусь, город Минск неизменно на протяжении многих лет остаются ключевыми партнерами Москвы. В 2024 и 2025 годах Беларусь занимает четвертое место по объему внешнеторговой оборота среди зарубежных партнеров российской столицы. По итогам 2024 года общий товарооборот между Москвой и Республикой Беларусь превысил $22 млрд США, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом", - значится в сообщении.

Отмечается, что столицы обеих стран связывает сотрудничество в различных сферах экономики, в области социального развития, промышленности, транспорта, информационных технологий, образования, здравоохранения, туризма и охраны окружающей среды. Рабочая группа по координации взаимодействия города Москвы и Республики Беларусь развивает московско-белорусское взаимодействие и реализует масштабные совместные проекты, в том числе Дни Минска в Москве.

Событийная программа

Торжественное открытие состоится в Московском международном Доме музыки. В нем примет участие председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Евгеньевич Черемин. "Культурный обмен - значимый аспект московско-белорусского диалога. В рамках концертной программы выступят заслуженный коллектив Республики Беларусь - национальный президентский оркестр Республики Беларусь, солисты белорусской эстрады, вокальная группа Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", фольклорная группа "Купалинка", Белорусский государственный ансамбль "Песняры", - анонсировали в центре.

Также в рамках Дней Минска в Москве состоится встреча мэра российской столицы Сергея Собянина и председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Стороны обсудят диверсификацию импортно-экспортных отношений и новые возможности для сотрудничества.

Кроме того, в рамках Дней Минска в Москве состоится бизнес-форум "Минск и Москва: новый драйвер развития". Площадкой для его проведения станет ситуационный центр города Москвы. В бизнес-форуме примут участие Черемин, Кухарев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие официальные лица.

"В ходе форума обсудят торгово-кооперационную платформу "Москва-Минск", условия ведения бизнеса в свободных экономических зонах и индустриальных парках, новые финансовые инструменты, роль торгово-промышленных палат в развитии сотрудничества и многое другое. Кроме того, московские и белорусские компании проведут презентации своих технологических решений. Курс на сближение продолжится в ходе двусторонних переговоров между российскими и белорусскими предприятиями. Форум станет платформой для деловых знакомств и укрепления существующих связей", - добавили в пресс-центре.

Взаимодействие и обмен опытом

"В рамках Дней Минска в Москве также пройдут специализированные отраслевые круглые столы - по вопросам взаимодействия в сфере развития туризма Минска и Москвы, по обмену опытом в сфере социальной защиты населения, а также по вопросам развития молодежного сотрудничества в области молодежной политики и патриотического воспитания молодежи. Образовательные организации Республики Беларусь тесно взаимодействуют с московскими образовательными учреждениями - настоящее время действует 42 соглашения о международном сотрудничестве", - значится в анонсе.

Еще в ходе Дней Минска в Москве планируется подписание нового договора о международном сотрудничестве - между ГУО "Средняя школа №83 города Минска имени Г. К. Жукова" и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы "Школа №1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского".

"Москва и Беларусь сотрудничают и в сфере социальной политики в области здравоохранения и спорта. Для обмена опытом делегация комитета по здравоохранению Минского горисполкома посетит учреждения здравоохранения Москвы. Кроме того, состоятся спортивные мероприятия. Юноши и девушки Минска и Москвы примут участие в соревнованиях по настольному теннису", - уточнили в пресс-центре.

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой Беларуси и продукцией местных компаний на выставке-ярмарке на Тверской площади. Для посетителей подготовят презентацию продукции минских производителей, развлекательную программу, ярмарку-продажу туров в город Минск и в Республику Беларусь. "Продукция белорусского производства пользуется повышенным спросом на московском рынке, особенно в продовольственной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Собянин посетил Минск с рабочим визитом в прошлом году, тогда он и Кухарев объявили о решении регулярно проводить Дни Минска в Москве и Дни Москвы Минске. Мероприятия способствуют укреплению разноплановых связей между Москвой и Беларусью, заключили в столичном центре международного сотрудничества.