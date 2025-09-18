Откачка воды из участка шахты "Комсомольская" может занять не один день

Поиски безвестно пропавшего горняка продолжаются

СЫКТЫВКАР, 18 сентября. /ТАСС/. Работы по откачке воды из аварийного участка шахты "Комсомольская" в Воркуте Республике Коми, где произошел прорыв пульпы, смеси воды и угля, могут занять не один день. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воркутауголь".

17 сентября в 09:45 мск горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что "при выполнении технических работ произошел прорыв пульпы (смеси воды и угля мелкой фракции) в скиповом стволе". В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность, они не пострадали. Пятого ищут, это проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко 1982 года рождения.

"Поиски безвестно пропавшего горняка продолжаются. Работы по откачке водно-угольной смеси из аварийного участка могут занять не одни сутки. Инцидент произошел в скиповом стволе на глубине 685,7 метра", - сообщили ТАСС в компании.

После инцидента на поверхность была выведена вся утренняя смена шахты, более 150 человек. 18 сентября утренняя смена шахты приступила к работе. По факту произошедшего проводится проверка.

Шахта "Комсомольская" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON) - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сегодня работает на глубинах около 1 100 м и является самой глубокой шахтой России.