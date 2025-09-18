В маршрут вошли объекты, которые посещали представители династии Романовых

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Четырехдневный "Императорский маршрут. Омск", который рассказывает о пребывании представителей династии дома Романовых в Омской области, включили в реестр национальных туристических маршрутов, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Благодаря этому он станет доступным для всех россиян.

"Императорский маршрут. Омск" включен в реестр национальных туристских маршрутов России. Тур рассказывает о местах пребывания представителей династии дома Романовых в Омской области и связанных с этим исторических событиях. Большое внимание в турмаршруте уделяется эпохе, особенностям культуры и быта различных сословий в России", - рассказал Хоценко.

Он отметил, что маршрут включает посещение достопримечательностей Омска - Музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, историко-краеведческого музея, литературного музея им. Ф.М. Достоевского, центра изучения истории Гражданской войны, храмов Омска. Туристы также побывают на объектах, которые посетил Николай II, приезжая в сибирский город Цесаревичем, и съездят в Любинский и Большереченский районы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минкультуры, поездка в Любинский район включает посещение железнодорожной станции, на которой 8 апреля 1918 года поезд с царской семьей был развернут в Екатеринбург, где позже Романовы были казнены. Также в программу входит посещение местного исторического музея и осмотр часовни в честь Николая II и его семьи.

В Большеречье туристы посетят музей-заповедник "Старина Сибирская", где им расскажут о жизни сибиряков при Царской России. Благодаря включению в национальный реестр этот маршрут станет доступным для всех россиян, его будут предлагать федеральные туроператоры.

Проект "Императорский маршрут" охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом. Сейчас он объединяет 29 регионов почти через всю Россию - от Петербурга и Москвы до Поволжья, Прикамья, Сибири и Дальнего Востока. Концепция проекта предполагает постоянное расширение географии и содержания маршрутов, знакомство туристов с разными сторонами жизни императорской семьи.